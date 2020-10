Lundini | comico fra Youtube e tv che mette una Pezza al canone Rai

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Massimiliano Parente Se dovessi dire qual è per me la trasmissione più pretenziosa e noiosa in assoluto non avrei dubbi: Propaganda Live su La7 Se dovessi dire qual è per me la trasmissione più pretenziosa e noiosa in assoluto non avrei dubbi: Propaganda Live su La7. Una riunione da circolo sociale di ex comunisti che non sanno più cosa sono, uno spettacolino da dopolavoro per sindacalisti in pensione della Cgil, comici che non fanno ridere, artisti e conduttori con la puzza ideologica sotto al naso, un fumettista, Maxxok o Maccok o Malox o come si chiama (comunque sembra il nome di un farmaco) che si crede un guru, fatto salvo Gianni Gipi Pacinotti, che è geniale ma devi aspettare due ore di chiacchiere mortifere per vederlo. È per questo che ormai la televisione non la vedo più e le cose più nuove le trovo su ...