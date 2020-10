Lockdown in Lombardia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Marta Bravi Ricciardi: "A Milano il virus circola tantissimo, blocco necessario". Il governatore Fontana frena: "Non ci sono le condizioni". Il sindaco Sala: "Non è come in primavera, presto per decidere". Scienziati ancora divisi, Zangrillo contro Galli Un'ipotesi che fa venire i brividi solo a pensarci. Ai cittadini, ai commercianti, ai politici. Ma che, stando ai dati dei contagi, alle analisi degli epidemiologi e alla richiesta esplicita dei pronto soccorso lombardi non sembra poi così peregrina. Milano rischia il lock down, anche se il sindaco Beppe Sala ha subito tirato il freno a mano. «Non mi risulta, ma se si potrà parlare di un'eventualità almeno tra quindici giorni, non prima». A lanciare l'allarme, in maniera piuttosto secca ieri mattina Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l'emergenza ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Marta Bravi Ricciardi: "A Milano il virus circola tantissimo, blocco necessario". Il governatore Fontana frena: "Non ci sono le condizioni". Il sindaco Sala: "Non è come in primavera, presto per decidere". Scienziati ancora divisi, Zangrillo contro Galli Un'ipotesi che fa venire i brividi solo a pensarci. Ai cittadini, ai commercianti, ai politici. Ma che, stando ai dati dei contagi, alle analisi degli epidemiologi e alla richiesta esplicita dei pronto soccorso lombardi non sembra poi così peregrina. Milano rischia il lock down, anche se il sindaco Beppe Sala ha subito tirato il freno a mano. «Non mi risulta, ma se si potrà parlare di un'eventualità almeno tra quindici giorni, non prima». A lanciare l'allarme, in maniera piuttosto secca ieri mattina Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l'emergenza ...

