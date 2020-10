LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: l’arrivo in salita sull’Alto de Moncalvillo è letale! (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della tappa odierna – La cronaca della settima tappa – Le pagelle della settima tappa – La classifica attuale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Vuelta a España 2020. Logroño-Alto de Moncalvillo, 164 chilometri, due sole ascese, ma un finale da brividi, per una giornata che potrebbe cambiare inesorabilmente le sorti della grande corsa a tappe iberica. La prima parte, prevalentemente pianeggiante, si svolgerà tra i vigneti di Logroño. La salita del Puerto de La Rasa, di seconda categoria per 9,8 chilometri al 5,3%, stancherà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dellaodierna – La cronaca della settima– Le pagelle della settima– La classifica attuale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradell’ottavadellaa España. Logroño-Alto de, 164 chilometri, due sole ascese, ma un finale da brividi, per una giornata che potrebbe cambiare inesorabilmente le sorti della grande corsa a tappe iberica. La prima parte, prevalentemente pianeggiante, si svolgerà tra i vigneti di Logroño. Ladel Puerto de La Rasa, di seconda categoria per 9,8 chilometri al 5,3%, stancherà ...

