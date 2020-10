LIVE Sinner-Ruud 7-6 3-0, ATP Vienna 2020 in DIRETTA: l’azzurro trova subito il break nel secondo set (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Sinner sbaglia l’impatto con il dritto in avanzamento con Ruud a rete, che però era arrivato ancora male. 15-15 Serve al corpo Ruud, non mette in campo la risposta di rovescio Sinner. 0-15 Palla bassa che Ruud non tira su con il rovescio. 3-0 Sinner, magnifico dritto stretto in lungolinea verso l’interno, in termine tecnico inside-in, con il quale conferma il break di vantaggio! 40-15 Palla corta di Sinner con il dritto che non funziona, Ruud ci arriva e gli tira addosso di potenza il rovescio, l’azzurro non può fare granché. 40-0 Prima vincente di Sinner. 30-0 Ancora il dritto vincente di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15sbaglia l’impatto con il dritto in avanzamento cona rete, che però era arrivato ancora male. 15-15 Serve al corpo, non mette in campo la risposta di rovescio. 0-15 Palla bassa chenon tira su con il rovescio. 3-0, magnifico dritto stretto in lungolinea verso l’interno, in termine tecnico inside-in, con il quale conferma ildi vantaggio! 40-15 Palla corta dicon il dritto che non funziona,ci arriva e gli tira addosso di potenza il rovescio, l’azzurro non può fare granché. 40-0 Prima vincente di. 30-0 Ancora il dritto vincente di ...

