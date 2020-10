La Francia chiude tutto fino al 1 dicembre, Conte ora non riesce più a dire che il Lockdown non ci sarà (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I numeri del contagio hanno fatto cambiare discorso al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ora non esclude un Lockdown generalizzato. Ma insieme all’emergenza sanitaria ed economica, si affaccia anche l’ombra della rivolta sociale Saranno stati i numeri a far cambiare tono e anche parole al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Di morti giornalieri, nell’ultimo … L'articolo La Francia chiude tutto fino al 1 dicembre, Conte ora non riesce più a dire che il Lockdown non ci sarà proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I numeri del contagio hanno fatto cambiare discorso al presidente del Consiglio Giuseppe, che ora non esclude ungeneralizzato. Ma insieme all’emergenza sanitaria ed economica, si affaccia anche l’ombra della rivolta sociale Saranno stati i numeri a far cambiare tono e anche parole al presidente del Consiglio Giuseppe. Di morti giornalieri, nell’ultimo … L'articolo Laal 1ora nonpiù ache ilnon ci sarà proviene da Leggilo.org.

sole24ore : #Macron chiude la #Francia fino al primo dicembre, aperte solo le #scuole - GianlucaVacca : La #Francia chiude tutto ma non le scuole, la #Puglia invece solo le scuole. Incomprensibile, irragionevole, uno sc… - MariaLatella : In #Francia e in #Germania #lockdown ma non per le #scuole. Un Paese che voglia dare un segnale ai suoi cittadini,… - Simo07827689 : RT @cino_1969: #Macron chiude la Francia #Merkel chiude la Germania Colpa di #Conte ? ???????? - AndraMoiEnepemu : RT @SalvoGambuzza: Macron in Francia chiude tutto e prevede indennizzi per 8 miliardi. L’Italia ha chiuso poco o parzialmente e Conte ha pr… -