Juventus, Chiellini e De Ligt ancora ai box: quando rientreranno? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Infortunati Juventus – La Juventus di Andrea Pirlo si appresta, questa sera, ad affrontare in Champions League il Barcellona. Una sfida importante, il primo vero big match da allenatore per il nuovo tecnico della Juventus. Una sfida che probabilmente avrebbe voluto affrontare con tutti gli uomini a sua disposizione, ma purtroppo tra Covid e infortuni vari dovrà fare a meno di giocatori importanti. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, in attacco, ma soprattutto le grandi defezioni saranno in difesa. Bonucci stringerà i denti e proverà ad esserci dal 1′ mentre Chiellini non ce la farà, come lui anche il lungodegente De Ligt. Ecco le loro condizioni in vista dei prossimi impegni di campionato e coppa dei bianconeri. Infortunatosi a Kiev nel primo impegno stagionale ...

