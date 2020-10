Juventus-Barcellona | ecco precedenti e statistiche

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un big match sempre dal sapore di grandi campioni, quello che vede di fronte lae il. 5 a 2 per gli spagnoli, dice il numero delle Champions League nei propri musei. L’ultima coppa vinta dai blaugrana risale al 2015 proprio contro la, in un match che terminò per 3-1 con gol per i bianconeri proprio di Alvaro Morata, che è da poco tornato a Torino. Gli incontri più recenti sono quelli del 2017, quando nell’arco di pochi mesi le due squadre si sfidarono ben 4 volte facendo registrare una curiosa statistica. La Juve vinse per 3-0 il match dell’aprile 2017 e pareggio il ritorno in Spagna con un risultato di 0-0. Identico finale qualche tempo più tardi, ma a favore del Barça che vinse il match di andata per 3-0 e pareggiò a reti bianchi nel ritorno ...