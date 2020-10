Inter, la Lu-La è stanca: tour de force e poco sostegno della squadra (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per l’Inter situazione davvero inaspettata in Champions League dopo i due pareggi consecutivi: tour de force per la Lu-La Secondo pareggio consecutivo per l’Inter in Champions League che stavolta rimane anche a secco di gol. Complice la sfortuna (due travese) i nerazzurri sono al momento terzi nel girone, con due punti. L’attacco non incide: Lautaro Martinez e Lukaku sono costrettia gli straordinari, senza Alexis Sanchez. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono 14 i gol nerazzurri in stagione: il 50% porta la loro firma. La squadra poi non aiuta: il centrocampo ha smesso di segnare e questo è davvero un problema per l’attacco di Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per l’situazione davvero inaspettata in Champions League dopo i due pareggi consecutivi:deper la Lu-La Secondo pareggio consecutivo per l’in Champions League che stavolta rimane anche a secco di gol. Complice la sfortuna (due travese) i nerazzurri sono al momento terzi nel girone, con due punti. L’attacco non incide: Lautaro Martinez e Lukaku sono costrettia gli straordinari, senza Alexis Sanchez. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono 14 i gol nerazzurri in stagione: il 50% porta la loro firma. Lapoi non aiuta: il centrocampo ha smesso di segnare e questo è davvero un problema per l’attacco di Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com

Sulle recriminazioni per le occasioni fallite, appunto. Lo chiamano killer instinct: è un difetto di fabbrica che Conte ha da tempo individuato, l’Inter è una macchina uscita così dallo stabilimento.

Sulle recriminazioni per le occasioni fallite, appunto. Lo chiamano killer instinct: è un difetto di fabbrica che Conte ha da tempo individuato, l'Inter è una macchina uscita così dallo stabilimento.