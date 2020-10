Fedez e l’assenza dai social: ‘Voglio mettere in piedi un progetto per aiutare le categorie più colpite in questo momento drammatico’ (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo la raccolta fondi lanciata dall’influencer Chiara Ferragni e suo marito per creare nuovi posti letto all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, Fedez ha annunciato ieri di essere assente dai social perché sta lavorando per mettere in piedi un progetto. Questa volta cercherà di aiutare le categorie più colpite in questo momento, soprattutto dopo le misure ancora più stringenti dell’ultimo Dpcm. Leggi anche: Il Presidente Conte chiede aiuto ai Ferragnez per convincere i giovani a portare le mascherine: ecco l’appello di Fedez “Perdonate la latitanza. Sto lavorando come un pazzo insieme ad un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo la raccolta fondi lanciata dall’influencer Chiara Ferragni e suo marito per creare nuovi posti letto all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano,ha annunciato ieri di essere assente daiperché sta lavorando perinun. Questa volta cercherà dilepiùin, soprattutto dopo le misure ancora più stringenti dell’ultimo Dpcm. Leggi anche: Il Presidente Conte chiede aiuto ai Ferragnez per convincere i giovani a portare le mascherine: ecco l’appello di“Perdonate la latitanza. Sto lavorando come un pazzo insieme ad un ...

CorriereCitta : Fedez e l’assenza dai social: ‘Voglio mettere in piedi un progetto per aiutare le categorie più colpite in questo m… - Johnnyyxx : L'Ansiogena gestione disordinata delle istituzioni ha contribuito a dare l'immagine di assenza di serietà, in quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez l’assenza Codacons, la replica alle domande di Calenda: «Lui è “ministro dei fallimenti”, arriverà querela» Corriere della Sera