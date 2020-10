Decreto ristori: chi avrà i contributi e in quale percentuale. La divisione per codici Ateco (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo le ultime restrizioni che hanno colpito gran parte delle categorie del mondo del lavoro, il premier Conte ha firmato un Decreto ristori da 5,4 miliardi. Come ha ribadito più volte il Giuseppe Conte i soldi arriveranno direttamente sul conto corrente degli italiani e nel minor tempo possibile. Decreto ristori Il contributo sarà automatico per … L'articolo Decreto ristori: chi avrà i contributi e in quale percentuale. La divisione per codici Ateco Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo le ultime restrizioni che hanno colpito gran parte delle categorie del mondo del lavoro, il premier Conte ha firmato unda 5,4 miliardi. Come ha ribadito più volte il Giuseppe Conte i soldi arriveranno direttamente sul conto corrente degli italiani e nel minor tempo possibile.Il contributo sarà automatico per … L'articolo: chi avrà ie in. LaperTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fattoquotidiano : ARRIVANO I SOLDI Approvato il decreto ristori: per ristoranti e palestre si va verso rimborsi pari al 200% di quell… - fattoquotidiano : “Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi', il premier Conte illustra c… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - LegaSalvini : BECHIS SVELA L’IMBROGLIO DELL’INCAPACE CONTE - MassimoLandi7 : #Livorno #decretoristori #ristori Decreto Ristori, Conte in diretta: “Non possiamo permetterci un lockdown”… -