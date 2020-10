Christian Leone, l’ ex di Guenda Goria del GF Vip 5: “Mi ha chiamato poco prima del suo ingresso” (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’ex fidanzato Christian Leone racconta alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Guenda Goria, attualmente reclusa nella casa del GF Vip 5 Sono emersi nuovi dettagli sulla vita sentimentale di Guenda Goria, concorrente del GF Vip 5 con mamma Maria Teresa Ruta. Nella puntata del 27 ottobre di Casa Chi, programma andato in onda in diretta su Instagram, è stato ospitato Christian Leone. Quest’ultimo, infatti, ha raccontato dei retroscena della sua storia con Guenda, avvenuta prima che entrasse nella casa. “Sono io lo scapestrato di cui parlava Maria Teresa Ruta nella Casa. Nessuno può smentirmi perché custodisco sms, foto chat, ma tante persone conoscono la ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’ex fidanzatoracconta alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con, attualmente reclusa nella casa del GF Vip 5 Sono emersi nuovi dettagli sulla vita sentimentale di, concorrente del GF Vip 5 con mamma Maria Teresa Ruta. Nella puntata del 27 ottobre di Casa Chi, programma andato in onda in diretta su Instagram, è stato ospitato. Quest’ultimo, infatti, ha raccontato dei retroscena della sua storia con, avvenutache entrasse nella casa. “Sono io lo scapestrato di cui parlava Maria Teresa Ruta nella Casa. Nessuno può smentirmi perché custodisco sms, foto chat, ma tante persone conoscono la ...

DonnaGlamour : Guenda Goria aveva due fidanzati? L’ex Christian Leone: “C’eravamo io e Telemaco…” - DonnaGlamour : Chi è Christian Leone, ex fidanzato di Guenda Goria - un_nomeutente : Talmente in pms da piangere per letters to Juliet almeno una volta avevo più classe e piangevo per la storia del leone Christian e stop - Margher33652803 : @christian_fsi @GioChirilly Un coniglio travestito da leone -