Anpi | diritto di manifestare va garantito | ma bisogna fermare fascisti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – “Fin dalla manifestazione del Circo Massimo del 6 giugno scorso abbiamo chiesto di non autorizzare gli assembramenti di organizzazioni neofasciste, i quali hanno ripetutamente violato tutte le disposizioni sanitarie di distanziamento e puntualmente, assembrandosi e apologizzando il fascismo, hanno provocato incidenti e disordini in un clima di violenza.” “Nuovamente ieri sera, in cui isolate frange eversive hanno svolto manifestazioni violente che il comitato provinciale dell’di Roma condanna fermamente esprimendo la massima solidarieta’ agli operatori di pubblica sicurezza che li hanno dovuti fronteggiare a rischio della propria incolumita’ anche per contagio.” “L’di Roma esprime vicinanza, condivisione e solidarieta’ ai cittadini che legittimamente intendono esercitare ...