Uplay + cambia nome | diventa Ubisoft + e arriva anche su Google Stadia e Amazon Luna

(Di martedì 27 ottobre 2020)ha modificato il brand del suo servizio di abbonamento+, ora+ e aggiunge il supporto multipiattaforma. La mossapoco dopo cheha annunciato che siache il suo programma di ricompensaClub sarebbero stati sciolti e riforgiati sotto ildiConnect.Il rinnovato servizio+ continuerà a offrire l'accesso a un catalogo di oltre 100 titoli per PC per 14,99 euro al mese, ma alla fine aggiungerà il supportopersenza costi aggiuntivi. In particolare,+ offriràla ...

A pochissime ore di distanza dall’introduzione di Ubisoft Connect, fusione di Uplay e Ubisoft Club, Ubisoft ha annunciato questo pomeriggio che il servizio a pagamento per PC Uplay+ cambia nome, ...Il servizio in abbonamento Uplay+ ha subito il classico rebranding diventando Ubisoft+, che sarà lanciato in beta su Stadia e Amazon Luna.. Dal 10 novembre 2020 Uplay+ non esisterà più. Al suo posto ...