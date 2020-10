Stefania Orlando in lacrime si sfoga con Zorzi e sbotta contro Oppini | ‘Ma chi ca**o ti conosce?’

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 27 ottobre 2020) Mattinata difficile al Grande Fratello Vip 5 perdopo la puntata di ieri sera, in cui ha rischiato (per finta) l’eliminazione e ha dovuto anche discutere con Matilde Brandi. Durante una chiacchierata in giardino con Tommaso, lasi è lasciata ad uno sfogo molto duro e non ha risparmiato parole di fuocoFrancesco, che continua a sparlare di lei.piange in giardino: ‘Mi odiano tutti, che cosa ci sto a fare qua?’ Durante la puntata del 26 ottobre del GF VIP 5, la produzione ha organizzato uno scherzo ai vipponi fingendo che uno di loro sarebbe stato eliminato in puntata. A rischiare è stata,a cui è stato fatto credere che fosse ...