Sospesi i ricoveri programmati presso le case di cura accreditate (Di martedì 27 ottobre 2020) Stop a ricoveri programmati sia medici che chirurgici differibili e non urgenti presso le case di cura Private accreditate e gli Ospedali Classificati del Sistema Sanitario Regionale. Lo ha stabilito l'Unità di crisi della Regione Campania, coordinata da Italo Giulivo. A partire dalla giornata di oggi, dunque, sono Sospesi. L'articolo completo nell'edizione digitale di oggi

