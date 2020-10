Roma | Smalling sulla via del recupero | parzialmente in gruppo

Leggi su calcionews24

Chrissi è allenatoin: Fonseca spera di recuperarlo per il match di Europa League trae CSKA Sofia Lae Paulo Fonseca sperano di riavere Chrisgià per la gara di giovedì in Europa League contro il CSKA Sofia. Il difensore, reduce da una distorsione al ginocchio, èvia dele si è allenatoinnella seduta di oggi a Trigoria. Sarà decisiva la seduta di rifinitura, in programma domani, per avere qualche certezza in più sul possibile impiego dell'ex difensore del Manchester United al centro della difesa giallorossa contro la squadra bulgara.