Devil May Cry 5 Special Edition: niente Ray Tracing su Xbox Series S (Di martedì 27 ottobre 2020) niente Ray Tracing su Xbox Series S per Devil May Cry 5 Special Edition. A rivelarlo la stessa Capcom in un tweet dell'ultima ora Devil May Cry 5 Special Edition è uno dei grandi titoli di lancio per quando le console di nuova generazione verranno rilasciate in appena un paio di settimane. Il gioco debutterà in digitale sia su PS5 che su Xbox Series X e S lo stesso giorno in cui arrivano le console. Ora tuttavia, c'era da aspettarselo, arriva l'ufficialità: su Series S Devil May Cry 5 Special Edition non disporrà del Ray ...

