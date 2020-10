Covid | cosa fare se si è stati in contatto con un positivo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 27 ottobre 2020)se si è entrati incon una persona risultata positiva al? Un testpuò significare che la persona è potenzialmente contagiosa. Il ministero della Salute il 12 ottobre ha aggiornato i protocolli previsti in questi casi definendo il parametro di «stretto». Perstretto si intende una interazione prolungata – per esempio quella di due persone che vivono insieme – oppure breve ma significativa, come una conversazione ravvicinata di almeno un quarto d’ora senza mascherina. Per tutte le altre interazioni, non considerate «stretto», non ci sono indicazioni particolari, a parte un'ordinaria precauzione. Che cos'è un ...