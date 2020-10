Sampdoria-Salernitana, Ranieri: “Coppa Italia? Ci tengo, darò una chance a chi se la merita” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Io ci tengo e ci devono tenere anche i ragazzi“. Premessa non banale quella sottolineata da Claudio Ranieri alla vigilia di Sampdoria-Salernitana, gara di esordio per i blucerchiati nel tabellone della Coppa Italia. “Manderò in campo chi ha giocato meno perché se lo merita – ha detto il tecnico della Samp -. Allo stesso tempo devono dimostrarmi che hanno capito cosa voglio da loro. La Salernitana è seconda in classifica e sta facendo bene e io tengo molto alla Coppa Italia, l’ho vinta tantissimi anni. Sia la Coppa che la Supercoppa“. E ancora: “Voglio che in campo vada chi vuole fare bene. Potrei giocare con i soliti, ma voglio dare una chance a chi se la ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Io cie ci devono tenere anche i ragazzi“. Premessa non banale quella sottolineata da Claudioalla vigilia di, gara di esordio per i blucerchiati nel tabellone della Coppa. “Manderò in campo chi ha giocato meno perché se lo merita – ha detto il tecnico della Samp -. Allo stesso tempo devono dimostrarmi che hanno capito cosa voglio da loro. Laè seconda in classifica e sta facendo bene e iomolto alla Coppa, l’ho vinta tantissimi anni. Sia la Coppa che la Supercoppa“. E ancora: “Voglio che in campo vada chi vuole fare bene. Potrei giocare con i soliti, ma voglio dare unaa chi se la ...

