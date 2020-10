Protesta Dpcm, a Lecce manifestanti forzano cordone della polizia (Di lunedì 26 ottobre 2020) La manifestazione al grido di "Meglio il rischio di morire di Covid che la certezza di morire di fame" Leggi su repubblica (Di lunedì 26 ottobre 2020) La manifestazione al grido di "Meglio il rischio di morire di Covid che la certezza di morire di fame"

repubblica : Nuovo Dpcm, Franceschini: 'Chi protesta per cinema e teatri non capisce la gravità della situazione' - repubblica : La protesta del mondo dello spettacolo a Milano contro il Dpcm: Paolo Rossi e i lavoratori del settore davanti al t… - Agenzia_Ansa : La protesta dei ristoratori contro la chiusura alle 18 #Dpcm VIDEO #ANSA - cronaca_news : Protesta Dpcm, a Lecce manifestanti forzano cordone della polizia - MaudadoH : RT @RepubblicaTv: Napoli, locali chiusi alle 18: la protesta per le vie della città: Le immagini in diretta dal centro di Napoli dove è in… -