Pd Napoli contro Dema: “Soffiare sul fuoco è da irresponsabili” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Questo è il tempo della collaborazione istituzionale. Soffiare sul fuoco è da irresponsabili, specie se si ricoprono incarichi di governo che hanno una rilevanza non solo locale ma anche nazionale“. Così il segretario metropolitano del Pd, Marco Sarracino, in risposta alle ultime dichiarazioni di Luigi De Magistris. Che ha annunciato la sua partecipazione alla manifestazione, di oggi alle 18, indetta dai commercianti, titolari e gestori di bar ristoranti e palestre a piazza Plebiscito a Napoli. “Se governi Napoli – spiega Sarracino – inviti ed incontri al Comune chi vuole manifestare il proprio disagio provando a risolvere il problema. Non fomenti la rabbia della piazza. Se qualcuno pensa che il dramma di oggi sia un gioco, a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Questo è il tempo della collaborazione istituzionale. Soffiare sulè da irresponsabili, specie se si ricoprono incarichi di governo che hanno una rilevanza non solo locale ma anche nazionale“. Così il segretario metropolitano del Pd, Marco Sarracino, in risposta alle ultime dichiarazioni di Luigi De Magistris. Che ha annunciato la sua partecipazione alla manifestazione, di oggi alle 18, indetta dai commercianti, titolari e gestori di bar ristoranti e palestre a piazza Plebiscito a. “Se governi– spiega Sarracino – inviti ed incontri al Comune chi vuole manifestare il proprio disagio provando a risolvere il problema. Non fomenti la rabbia della piazza. Se qualcuno pensa che il dramma di oggi sia un gioco, a ...

