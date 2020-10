Monza-Bergamo, Serie A1 Femminile 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Saugella Monza ospita la Zanetti Bergamo: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match valido per l’ottava giornata di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021. Le brianzole, reduci dal netto 3-0 incassato a Conegliano, ospitano Bergamo, che arriva dalla prima vittoria stagionale ottenuta in casa contro Bergamo. L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre alle ore 20:30. La partita sarà visibile in diretta streaming su LVF TV, il canale ufficiale della Lega cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’OTTAVA GIORNATA LA CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Saugellaospita la Zanetti: eccoe come vedere intv eil match valido per l’ottava giornata di andellaA1. Le brianzole, reduci dal netto 3-0 incassato a Conegliano, ospitano, che arriva dalla prima vittoria stagionale ottenuta in casa contro. L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre alle ore 20:30. La partita sarà visibile insu LVF TV, il canale ufficiale della Lega cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’OTTAVA GIORNATA LA CLASSIFICA ...

