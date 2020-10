Massimo Galli | ‘Risultati del Dpcm solo a fine novembre | state a casa’ (Di lunedì 26 ottobre 2020) Parla l’infettivologo Massimo Galli, che dà alcuni consigli su come affrontare le prossime settimane e dice la sua su diversi aspetti del Covid. Il virologo Massimo Galli, nel corso di una intervista concessa a ‘Il Fatto Quotidiano’, consiglia gli italiani su come comportarsi nelle prossime settimane. La situazione Coronavirus Italia si è aggravata e ha … L'articolo Massimo Galli ‘Risultati del Dpcm solo a fine novembre state a casa’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Parla l’infettivologo, che dà alcuni consigli su come affrontare le prossime settimane e dice la sua su diversi aspetti del Covid. Il virologo, nel corso di una intervista concessa a ‘Il Fatto Quotidiano’, consiglia gli italiani su come comportarsi nelle prossime settimane. La situazione Coronavirus Italia si è aggravata e ha … L'articolo‘Risultati dela casa’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkyTG24 : 'Mi auguro che i provvedimenti del nuovo #Dpcm bastino, ma non lo so, e se qualcuno afferma di saperlo mente. L'uni… - Agenzia_Ansa : 'Saranno necessari interventi drastici se non cambia il trend in 20 giorni': Lo dice Massimo #Galli, direttore Mal… - fattoquotidiano : Covid, Massimo Galli: “Il tempo delle gradualità è passato, servono misure decise. A marzo Milano si salvò grazie a… - TTNHEC : RT @SkyTG24: 'Mi auguro che i provvedimenti del nuovo #Dpcm bastino, ma non lo so, e se qualcuno afferma di saperlo mente. L'unica cosa che… - ElioBaldini : RT @SkyTG24: 'Mi auguro che i provvedimenti del nuovo #Dpcm bastino, ma non lo so, e se qualcuno afferma di saperlo mente. L'unica cosa che… -