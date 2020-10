L’Aria Che Tira: Myrta Merlino a casa (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'Aria Che Tira, Myrta Merlino conduce da casa Dopo Lilli Gruber, che ha presentato Otto e Mezzo da casa per tutta la scorsa settimana, è toccato a Myrta Merlino. La conduttrice de L’Aria che Tira stamane è apparsa collegata dalla propria abitazione, a seguito di un caso di positività al coronavirus nella sua squadra di autori. Il motivo lo ha spiegato lei in apertura di puntata. “Va tutto bene, io però voglio spiegare ai nostri telespettatori perché mi vedranno in questi giorni da casa. Un nostro autore, Francesco Magnani, è risultato positivo, sta bene e gli facciamo un grande in bocca al lupo, però abbiamo dovuto applicare il protocollo. Quindi sanificare, tracciare e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'Aria Checonduce daDopo Lilli Gruber, che ha presentato Otto e Mezzo daper tutta la scorsa settimana, è toccato a. La conduttrice de L’Aria chestamane è apparsa collegata dalla propria abitazione, a seguito di un caso di positività al coronavirus nella sua squadra di autori. Il motivo lo ha spiegato lei in apertura di puntata. “Va tutto bene, io però voglio spiegare ai nostri telespettatori perché mi vedranno in questi giorni da. Un nostro autore, Francesco Magnani, è risultato positivo, sta bene e gli facciamo un grande in bocca al lupo, però abbiamo dovuto applicare il protocollo. Quindi sanificare, tracciare e ...

