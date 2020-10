Il mobile che diventa una palestra per allenarsi in casa

Leggi su wired

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Con la chiusura delle palestre decisa dal governo ritorna in auge l’attività fisica da farecome alternativa per mantenersi in forma. Durante il lockdown primaverile abbiamo assistito all’arrivo di attrezzi tutto-in-uno e creazioni fai da te, ora all’elenco si aggiunge The Groove, uncomposto da tre unità sostenute da ruote in gomma che consente di praticare una serie di esercizi a livello aerobico, di stretching, rafforzamento ed equilibrio. Un passo in avanti rispetto alla maggior parte delle soluzioni simili, che di norma si focalizzano su uno o al massimo due dei quattro aspetti. Realizzato in legno massello con un cuscino imbottito facile da rimuovere e lavare, The Groove è stato ideato da Hannah Fink, designer del Pratt Institute. Un suo punto di forza, oltre alla semplicità e ...