I vantaggi delle lastre fotovoltaiche trasparenti

(Di martedì 27 ottobre 2020) Un team italiano ha messo a punto un materiale a basso impatto ambientale per realizzare dei dispositivi fotovoltaici integrabile nelle costruzioni. Lo ha annunciato un team italiano di cui fanno parte i ricercatori dell’Istituto di struttura della materia del consiglio nazionalericerche di Milano, dell’università di milano-bicocca eaziende glass to Power, in una ricerca pubblicata su Juole Cell press. Il fotovoltaico architettonicamente integrato, consiste nell’integrazione di dispositivi di conversione dell’energia solare in energia elettrica direttamente all’interno degli edifici. I ricercatori che hanno lavorato a questo progetto hanno sviluppato un materiale per la realizzazione di concentratori solari a luminescenza. L’impianto utilizza materiali che richiedono processi di sintesi a ridotto ...