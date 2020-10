Firenze-Conegliano | Serie A1 Femminile 2020 2021 | data | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Bisonteospita l’Imoco Volley: eccoe come vedere intv eil match valido per l’ottava giornata di andellaA1torna in campo dopo la gara saltata dopo la gara saltata contro Busto Arsizio (rinviata ada destinarsi) per la difficile sfida alla capolista Imoco, che finora ha concesso un solo set alle avversarie. L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre alle ore 18:00. La partita sarà visibile insu LVF TV, il canale ufficiale della Lega cui è possibile accedere sottoscrivendo un ...