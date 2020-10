Covid: i minorenni non potranno più circolare per le strade di due comuni italiani (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo Covid: i minorenni non potranno più circolare per le strade di due comuni italiani MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo: inonpiùper ledi dueMeteoWeb.

Tra i risvolti meno visibili dell’emergenza sanitaria in atto, c’è quello legato all’impatto emozionale del virus e spesso a farne le spese sono i minori. Una di queste ... “Abbiamo passato mesi a ...

Covid: in 2 Comuni irpini stop a minorenni in circolazione

I minorenni non potranno circolare per le strade di Quindici, in Irpinia, se non per comprovati motivi e comunque dovranno essere accompagnati da un “familiare adulto”. Lo ha stabilito con ...

