Benevento | la prima volta non si scorda mai

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Una partita bella e combattuta, tre reti e tante emozioni. Il derby trae Napoli non è stato però solo questo. La sfida tra giallorossi e azzurri ha fatto emergere le storie di due protagonisti: un ragazzo che ha scritto parte della sua carriera e un giovane che sta muovendo i primi passi nel mondo calcio. Il primo si chiama Roberto Insigne e ha dovuto attendere la quinta apparizione in serie A per realizzare, a 26 anni, il primo gol nel massimo campionato. Lo ha fatto, per uno scherzo del destino, contro la squadra del cuore, sbloccando la sfida del “Ciro Vigorito” davanti agli occhi del fratello Lorenzo. Non è servito alla Strega per portare a casa dei punti ma Roberto difficilmente potrà mai dimenticare il 25 ottobre 2020. Un gol dal sapore di vendetta per ...