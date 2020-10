Barbara D’Urso “Chi crede al Governo ?” | Conte alla gogna in diretta

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm ha scatenato moltissime polemiche in Italia dove un po’ tutti nutrono la profonda paura di ripiombare in un secondo lockdwon come quello dei mesi precedenti. Quanto detto è stato oggetti di commento anche a Live – Non è la D’Urso dove la conduttrice non è stata molto ‘gentile’ nei confronti del… L'articoloD’Urso “Chial?”inproviene da www.meteoweek.com.