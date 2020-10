Atalanta, Gasperini: «Ajax un modello. Sarà una partita aperta» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Ajax Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Ajax. ASPETTATIVE – «È chiaro che è un’altra partita, con la Samp dovevamo superare una squadra chiusa. L’Ajax attacca con molti uomini, dovremo essere bravi a contrastare la loro forza d’urto. Sarà una partita più aperta e con altri tipi di difficoltà». CHAMPIONS LEAGUE – «Da parte mia non avrei mai pensato di giocare la seconda Champions ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’. ASPETTATIVE – «È chiaro che è un’altra, con la Samp dovevamo superare una squadra chiusa. L’attacca con molti uomini, dovremo essere bravi a contrastare la loro forza d’urto. Sarà unapiùe con altri tipi di difficoltà». CHAMPIONS LEAGUE – «Da parte mia non avrei mai pensato di giocare la seconda Champions ...

