Ajax, Ten Hag: «L'Atalanta ha una grande filosofia. Sul 13-0…»

Erik Ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Atalanta. Le sue parole riportate da TMW. 

MATCH – «Loro sanno come giochiamo, la partita di sabato non dice niente (13-0 al Venlo, ndr), ma giocheremo con tanta autostima. Loro hanno una buona squadra, gestiscono bene i trasferimenti durante le varie stagioni, hanno una buona filosofia di gioco. Domani cercheremo di prendere l'iniziativa». 

HUNTELAAR – «Non sta bene, non è in forma per giocare». 

ATALANTA IN CHAMPIONS – «Gli olandesi che sono qui giocano bene, sono arrivati anche in nazionale. Mi piace l'acquisto di Lammers, è una buona punta: sono cresciuti tutti, i complimenti vanno ...

