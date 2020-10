Abbandono rifiuti speciali: scattano i controlli a Napoli (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Azione della polizia municipale di Napoli contro l’Abbandono di rifiuti speciali e pericolosi. Sono oltre 50 gli accertamenti effettuati. Rintracciati anche i responsabili. Le operazioni sono state realizzate dall’Unità operativa Tutela ambientale della polizia municipale che, grazie alle segnalazioni di cittadini e autorità amministrative, mediante apposito pattugliamento del territorio ed il supporto tecnologico del sistema di video-sorveglianza fisso emobile, in dotazione nelle ultime settimane, ha individuato i responsabili degli illeciti abbandoni indiscriminati di rifiuti, anche in zone dove solitamente i rifiuti vengono poi dati alle fiamme. I controlli hanno portato al fermo ed ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Azione della polizia municipale dicontro l’die pericolosi. Sono oltre 50 gli accertamenti effettuati. Rintracciati anche i responsabili. Le operazioni sono state realizzate dall’Unità operativa Tutela ambientale della polizia municipale che, grazie alle segnalazioni di cittadini e autorità amministrative, mediante apposito pattugliamento del territorio ed il supporto tecnologico del sistema di video-sorveglianza fisso emobile, in dotazione nelle ultime settimane, ha individuato i responsabili degli illeciti abbandoni indiscriminati di, anche in zone dove solitamente ivengono poi dati alle fiamme. Ihanno portato al fermo ed ...

