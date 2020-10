Video Highlights Genoa – Inter 0-2: Sintesi e Gol (Di domenica 25 ottobre 2020)  L‘Inter ha archiviato il ko nel derby e il pari contro il Borussia Mönchengladbach battendo in trasferta il Genoa senza concedergli neppure un tiro nello specchio. Forse è quest’ultima la migliore notizia per Conte che nelle prime 5 gare della stagione aveva incassato 10 gol ed era finito nel mirino della critica per le sbavature nella fase di non possesso. Al Ferraris, invece, i nerazzurri non hanno mai sofferto: hanno dominato quanto a conclusioni (14-1) e possesso di palla (61%) e, anche se hanno dovuto attendere la seconda frazione per sbloccare il risultato con Lukaku, hanno vinto con pieno merito. Più che la forza del belga (settimo gol in sei partite stagionali) o l’istinto da goleador di D’Ambrosio, autore del 2-0, determinante però è stato l’ingresso di Barella al posto ... Leggi su aciclico (Di domenica 25 ottobre 2020)  L‘ha archiviato il ko nel derby e il pari contro il Borussia Mönchengladbach battendo in trasferta ilsenza concedergli neppure un tiro nello specchio. Forse è quest’ultima la migliore notizia per Conte che nelle prime 5 gare della stagione aveva incassato 10 gol ed era finito nel mirino della critica per le sbavature nella fase di non possesso. Al Ferraris, invece, i nerazzurri non hanno mai sofferto: hanno dominato quanto a conclusioni (14-1) e possesso di palla (61%) e, anche se hanno dovuto attendere la seconda frazione per sbloccare il risultato con Lukaku, hanno vinto con pieno merito. Più che la forza del belga (settimo gol in sei partite stagionali) o l’istinto da goleador di D’Ambrosio, autore del 2-0, determinante però è stato l’ingresso di Barella al posto ...

