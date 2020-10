Riforma PAC | il Parlamento Europeo approva | in vigore dal 2023

Leggi su zon

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ladella PAC è realtà grazie ai voti di PPE, S&D e Renew Europe. La nuova Politica Agricola Comune entrerà indal; 1350 gli emendamenti presentati e grandi differenze di vedute in sede europea, soprattutto riguardo al Green Deal Ilha dato il suo ok alla modifica dei 3 regolamenti alla base della Politica Agricola Comune (PAC), la prima fonte comunitaria di sussidio al settore primario. Complessivamente, sono 309 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, da distribuire a circa 9 milioni di agricoltori europei. L’zione è giunta non senza difficoltà: 1350 gli emendamenti presentati, in undecisamente frammentato sulle posizioni ambientali che fanno da ossatura al Green ...