Pellegrini: "Inter? Affrontata una delle squadre più forti d'Europa"

Luca Pellegrini, dopo la sconfitta del suo Genoa contro l'Inter nel pomeriggio di ieri, attraverso un post su instagram ha commentato la gara. Queste le sue parole: "È un dispiacere tornare in campo e non fare risultato dopo un momento così particolare. Consapevoli di aver affrontato una delle squadre più forti d'Europa. È stata un'emozione esordire con la maglia rossoblu nella nostra casa! Continuiamo così, il lavoro paga sempre"

