Conte "Vogliamo arrivare a un Natale sereno". Bonomi "Con le misure restrittive Pil -12% nel 2020" (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - "Dobbiamo evitare un nuovo lockdown generalizzato. Dobbiamo evitare di ritrovarci a scegliere tra salute ed economia". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, giustifica così la scelta del governo di imporre la nuova stretta Contenuta all'interno del Dpcm approvato ieri notte, il terzo in undici giorni. Queste misure, ammette il premier, chiedono "ulteriori sacrifici" agli italiani e penalizzano alcuni settori come bar, ristoranti e palestre. Ma per il premier si tratta di "misure necessarie" per consentire di arrivare "a un Natale più sereno". Mentre i settori più colpiti presto potranno beneficiare di "ristori specifici" che il governo punta a pubblicare in Gazzetta ufficiale già martedì. ... Leggi su agi (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - "Dobbiamo evitare un nuovo lockdown generalizzato. Dobbiamo evitare di ritrovarci a scegliere tra salute ed economia". Il presidente del Consiglio, Giuseppe, giustifica così la scelta del governo di imporre la nuova strettanuta all'interno del Dpcm approvato ieri notte, il terzo in undici giorni. Queste, ammette il premier, chiedono "ulteriori sacrifici" agli italiani e penalizzano alcuni settori come bar, ristoranti e palestre. Ma per il premier si tratta di "necessarie" per consentire di"a unpiù". Mentre i settori più colpiti presto potranno beneficiare di "ristori specifici" che il governo punta a pubblicare in Gazzetta ufficiale già martedì. ...

AMorelliMilano : Nonostante tutto continuano gli sbarchi!!! Questi da che guerra starebbero scappando? Lamorgese, Conte, vogliamo co… - Karen__Green_ : RT @luciodigaetano: Di tutti gli stronzi che hanno speso soldi per allestire misure di sicurezza nelle aziende e ora devono chiudere perché… - barbarabruzzes1 : RT @luciodigaetano: Di tutti gli stronzi che hanno speso soldi per allestire misure di sicurezza nelle aziende e ora devono chiudere perché… - Avv_Mant : RT @luciodigaetano: Di tutti gli stronzi che hanno speso soldi per allestire misure di sicurezza nelle aziende e ora devono chiudere perché… - Veronica_Maz : RT @luciodigaetano: Di tutti gli stronzi che hanno speso soldi per allestire misure di sicurezza nelle aziende e ora devono chiudere perché… -