Conte | “L’Inter sta facendo davvero un gran lavoro”

Pensieri contrastanti quelli dei due allenatori durante le Conferenze stampa post partita di Genoa-Inter. Nel tardo pomeriggio ai microfoni si è presentato un Antonio Conte inverosimilmente felice per la prestazione dei suoi, nonostante lo spettacolo concesso non sia stato eccelso. Il tecnico salentino ha speso parole al miele verso tutti i suoi calciatori, mostrandosi soddisfatto anche per non aver subito gol per la prima volta in stagione. Abbastanza scuro in volto invece il tecnico del Genoa Rolando Maran, che ha comunque voluto ringraziare i suoi giocatori per l'impegno profuso. Conferenze post partita di Genoa-Inter Cosa ha detto Antonio Conte? Felice per essere tornato alla vittoria dopo tre partite di digiuno, Antonio Conte predica calma e mette già nel mirino la trasferta di Champions contro lo ...

