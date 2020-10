Chiuse palestre e piscine, circoli aperti per attività di base (Di domenica 25 ottobre 2020) Chiuse palestre e piscine, ma anche centri benessere e centri termali, salvo quelli con presidio sanitario obbligatorio o che erogano prestazioni essenziali di assistenza, nonchè centri culturali, sociali e ricreativi. E’ quanto previsto dal nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il 24 ottobre e che entrerà in vigore lunedì 26 ottobre con efficacia … L'articolo Chiuse palestre e piscine, circoli aperti per attività di base è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 25 ottobre 2020), ma anche centri benessere e centri termali, salvo quelli con presidio sanitario obbligatorio o che erogano prestazioni essenziali di assistenza, nonchè centri culturali, sociali e ricreativi. E’ quanto previsto dal nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il 24 ottobre e che entrerà in vigore lunedì 26 ottobre con efficacia … L'articoloper attività diè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

rtl1025 : ?? Il premier #Conte firma il nuovo #Dpcm: le misure in vigore per un mese. Stop a #bar e #ristoranti alle 18 ma ape… - mauroberruto : 'La pallavolo è lo sport più pericoloso che esista, da sovversivi' scrissi anni fa. Oggi con palestre chiuse, pallo… - fanpage : Coprifuoco alle 22, chiuse palestre e centri estetici. Nuovo Dpcm in arrivo: - Boriss_1 : Le palestre chiuse e le piste da sci aperte - mbx1900 : @quinonsischerza Nulla. Tranne che entro le 28 devi fare colazione pranzo cena aperitivo. Cine teatro etc chiusi pa… -