Benevento-Napoli | formazioni Tornano Insigne e Bakayoko titolari

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ilha ufficializzato la formazione scelta da Rino Gattuso per affrontare ildi Pippo Inzaghi. A difendere la porta ci sarà Meret. Sulla linea a quattro davanti al portiere colombiano, invece, il tecnico schiera Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo torna titolareinsieme a Fabian Ruiz. In attacco, rientra dal primo minuto il capitano, Lorenzo. Insieme a ci saranno Dries Mertens e Hirving Lozano. Davanti, la punta sarà Victor Osimhen.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui;, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, L.; Osimhen. Allenatore: Gattuso.: Montipò, Letizia, Caldirola, Lapadula, Dabo, Glik, Caprari, Foulon, ...

Il Benevento per riscattarsi dalla sconfitta di Roma, il Napoli per dare continuità dopo il successo sull’Atalanta. Ma quello tra giallorossi e azzurri è anche l’unico derby campano in Serie A, un ...Benevento Napoli diretta streaming in tv: formazioni e dove vedere la partita prevista per domenica 25 ottobre alle ore 15,00. Benevento Napoli diretta streaming in tv: formazioni e dove vedere la ...