Assassin's Creed Valhalla, in arrivo il manga crossover con Vinland Saga (Di domenica 25 ottobre 2020) Assassin's Creed torna ufficialmente nel mondo dei manga dopo 'Awakening' con uno speciale crossover tra Valhalla e la Vinland Saga di Makoto Yukimura. Assassin's Creed Valhalla attraverserà l'universo di Vinland Saga con uno speciale manga che fonderà il meglio dei due mondi. Per chi non conoscesse Vinland Saga, si tratta di una serie storica di anime e manga di Makoto Yukimura che ha avuto un esordio stellare nella prima stagione nel 2019. La storia segue Young Thorfinn, un ragazzo cresciuto con storie di vecchi marinai che hanno vissuto avventure ai limiti dell'impossibile nel tentativo di ...

