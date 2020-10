Volley, Superlega 2020/2021: classifica e risultati della regular season (Di sabato 24 ottobre 2020) La classifica e tutti i risultati della regular season della Superlega 2020/2021 di Volley aggiornati in tempo reale. La scorsa stagione si è interrotta bruscamente a causa della pandemia e lo Scudetto non è stato assegnato. Le 12 squadre iscritte sono dunque pronte a tornare in campo per affrontarsi in giornate di andata e di ritorno. Al termine della stagione, nessuna squadra sarà retrocessa in Serie A2 e le prime otto accederanno ai playoff Scudetto, dove quarti, semifinali e finale si svolgeranno al meglio delle cinque partite. Di seguito la classifica e tutti i risultati aggiornati. classifica ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Lae tutti idiaggiornati in tempo reale. La scorsa stagione si è interrotta bruscamente a causapandemia e lo Scudetto non è stato assegnato. Le 12 squadre iscritte sono dunque pronte a tornare in campo per affrontarsi in giornate di andata e di ritorno. Al terminestagione, nessuna squadra sarà retrocessa in Serie A2 e le prime otto accederanno ai playoff Scudetto, dove quarti, semifinali e finale si svolgeranno al meglio delle cinque partite. Di seguito lae tutti iaggiornati....

Vittoria esterna per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che nell’anticipo della settima giornata della Superlega 2020/2021 ha vinto 3-1 (25-19, 25-20, 23-25, 25-19) in casa della Tonno Callipo Vibo ...

Volley: Lube a caccia del settimo sigillo contro Milano

Domenica 25 ottobre (ore 18, live su Eleven Sport, Mycujoo e sulla pagina Facebook della Lega Pallavolo Serie A, diretta Radio Arancia) il sestetto di De Giorgi ospita l’Allianz Milano con il triplice ...

Vittoria esterna per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che nell'anticipo della settima giornata della Superlega 2020/2021 ha vinto 3-1 (25-19, 25-20, 23-25, 25-19) in casa della Tonno Callipo Vibo