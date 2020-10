“Vita in diretta”, Alberto Matano scontro con un ospite: “Non voglio …” (Di sabato 24 ottobre 2020) Alberto Matano sta affrontando un altro anno alla conduzione de “Vita in diretta” che, purtroppo, sta risentendo della pandemia che non accenna a fermarsi, anzi, in questo ultimo mese sta avendo un’impennata, forse, che nessuno si aspettava. Alberto Matano che divide il suo programma “Vita in diretta” in diversi blocchi, alcuni anche molto leggeri, che fanno prendere fiato e che distraggono anche un po’, alcune volte , per dare un’informazione corretta, è costretto a saltare la parte più leggera del programma e a dare un’informazione serrata di quanto sta accadendo nel mondo e, in Italia in particolar modo. Alberto Matano e Andrea Delogu Alberto Matano ha dimostrato di essere amico ... Leggi su baritalianews (Di sabato 24 ottobre 2020)sta affrontando un altro anno alla conduzione de “Vita in diretta” che, purtroppo, sta risentendo della pandemia che non accenna a fermarsi, anzi, in questo ultimo mese sta avendo un’impennata, forse, che nessuno si aspettava.che divide il suo programma “Vita in diretta” in diversi blocchi, alcuni anche molto leggeri, che fanno prendere fiato e che distraggono anche un po’, alcune volte , per dare un’informazione corretta, è costretto a saltare la parte più leggera del programma e a dare un’informazione serrata di quanto sta accadendo nel mondo e, in Italia in particolar modo.e Andrea Deloguha dimostrato di essere amico ...

Gazzetta_it : RT @Arturifra: Contro gli abusi nel mondo dello sport: seguite in streaming domani dalle 11 l’importante convegno di Change the Game (sulla… - ConCandido : RT @Arturifra: Contro gli abusi nel mondo dello sport: seguite in streaming domani dalle 11 l’importante convegno di Change the Game (sulla… - Arturifra : Contro gli abusi nel mondo dello sport: seguite in streaming domani dalle 11 l’importante convegno di Change the Ga… - OrticaWeb : Fine Vita, diretta online domani alle 17 - RAGATZUSAMUELE : RT @pascalpanico: ?@LCuccarini? ti aspettiamo a ?@QuiMediaset_it? ?@AmiciUfficiale? -

Ultime Notizie dalla rete : “Vita diretta” Attilio, il carpentiere ciociaro che ha salvato tre vite ad Amatrice ciociariaoggi.it