"Serve una leale collaborazione tra istituzioni", dice Mattarella (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - La "responsabilità comune nel difendere il bene primario della vita, contenendo il contagio e affrontandone le conseguenze, sanitarie, sociali, economiche, ci fa comprendere ancor meglio l'importanza di una leale e fattiva collaborazione tra le istituzioni della Repubblica". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, Marco Bussone in occasione del Congresso e dell'Assemblea Nazionale dell'UNCEM. "Autonomie irrinunciabili ma in unità e coesione" "Le autonomie ai vari livelli sono irrinunciabili perché espressive del valore di libertà proprio alle comunità con profonde radici. Tutte le articolazioni dell'ordinamento democratico, per ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - La "responsabilità comune nel difendere il bene primario della vita, contenendo il contagio e affrontandone le conseguenze, sanitarie, sociali, economiche, ci fa comprendere ancor meglio l'importanza di unae fattivatra ledella Repubblica". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio inviato al Presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, Marco Bussone in occasione del Congresso e dell'Assemblea Nazionale dell'UNCEM. "Autonomie irrinunciabili ma in unità e coesione" "Le autonomie ai vari livelli sono irrinunciabili perché espressive del valore di libertà proprio alle comunità con profonde radici. Tutte le articolazioni dell'ordinamento democratico, per ...

NicolaPorro : Il coprifuoco in Lombardia? Una misura inutile sul piano sanitario, che però fornirà al governo il pretesto per il… - chetempochefa : “Il coprifuoco è una parola che mi ricorda i tempi della guerra. Forse però serve perché fa effetto sulle persone,… - davidefaraone : Buon compleanno Alex #Zanardi 55 candeline e tutta Italia che intona “Tanti auguri a te”. Abbiamo ancora tante da s… - che_fare : Venezia è in apnea, per ripensare il turismo serve una nuova residenzialità - lobbyingitalia : RT @TumminelloFabio: Legge sulle #lobby Divieto di revolving door, se non dopo periodo di cooling-off di 2 anni È tra le proposte che @A… -

Ultime Notizie dalla rete : Serve una 'Serve una norma per regolare l'home office' laRegione Lockdown Italia, Bocca (Federalberghi): «Meglio ora, a Natale sarebbe il disastro»

Serve, sostiene Bocca guardando la curva dei contagi, «una serrata graduale», che preveda la chiusura delle attività più a rischio e risparmi quelle fondamentali, oltre che circoscritta nel tempo e ...

Una tempesta perfetta: come l’Italia è ripiombata nell’epidemia

Ma il virus non fa differenza e approfitta di tutti i nostri errori, con gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti. Specie se gli viene servita sul piatto una tempesta perfetta.

Serve, sostiene Bocca guardando la curva dei contagi, «una serrata graduale», che preveda la chiusura delle attività più a rischio e risparmi quelle fondamentali, oltre che circoscritta nel tempo e ...Ma il virus non fa differenza e approfitta di tutti i nostri errori, con gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti. Specie se gli viene servita sul piatto una tempesta perfetta.