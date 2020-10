Serie A, continua la 5^giornata: ecco il programma (Di domenica 25 ottobre 2020) Nessun pareggio nel Saturday night di Serie A. La Samp ha fatto il colpaccio a Bergamo contro l’Atalanta, successo esterno anche per l’Inter sul campo del Genoa. Mentre la Lazio ha battuto di misura il Bologna. Domani continua la 5^giornata del nostro campionato, ecco il programma: DOMENICA 25 OTTOBRE Cagliari-Crotone ore 12.30 Parma-Spezia ore 15.00 Benevento-Napoli ore 15.00 Fiorentina-Udinese ore 18.00 Juve-Verona ore 20.45 LUNEDI’ 26 OTTOBRE Milan-Roma ore 20.45 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Nessun pareggio nel Saturday night diA. La Samp ha fatto il colpaccio a Bergamo contro l’Atalanta, successo esterno anche per l’Inter sul campo del Genoa. Mentre la Lazio ha battuto di misura il Bologna. Domaniladel nostro campionato,il: DOMENICA 25 OTTOBRE Cagliari-Crotone ore 12.30 Parma-Spezia ore 15.00 Benevento-Napoli ore 15.00 Fiorentina-Udinese ore 18.00 Juve-Verona ore 20.45 LUNEDI’ 26 OTTOBRE Milan-Roma ore 20.45 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

