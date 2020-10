Schianto tra pullman e auto lungo la statale 119: due morti, diversi feriti, strada chiusa al traffico (Di sabato 24 ottobre 2020) Drammatico incidente a Castelvetrano, in provincia di Trapani, intorno alle 9.10 di stamattina (sabato 24 ottobre 2020). Lo Schianto tra un pullman e una Ford Fiesta, lungo la statale 119, ha causato la morte di due persone: l’automobilista e un passeggero del bus che si trovava a bordo del mezzo che si è schiantato contro … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Drammatico incidente a Castelvetrano, in provincia di Trapani, intorno alle 9.10 di stamattina (sabato 24 ottobre 2020). Lotra une una Ford Fiesta,la119, ha causato la morte di due persone: l’mobilista e un passeggero del bus che si trovava a bordo del mezzo che si è schiantato contro … L'articolo NewNotizie.it.

La vita di Alessandro è stata stroncata a soli 20 anni a causa dell'incidente avvenuto in via Toscanini. Era il passeggero della moto coinvolta nell'incidente.

Bologna, scontro tra suv e scooter: muore l’arbitro Wilfredo Annichiarico

È morto nello schianto tra il suo scooter T-Max e un Range Rover il conosciuto e stimato arbitro e giudice di pugilato, Wilfredo Annichiarico. Il 51enne di Crevalcore, non ce l’ha fatta dopo l’urto tr ...

