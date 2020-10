Ricciardi: «Il coprifuoco non serve, meglio i lockdown locali» (Di domenica 25 ottobre 2020) «Cosa abbiamo sbagliato? Molte Regioni non hanno fatto ciò che dovevano fare quest?estate per adeguare il sistema, oggi ne paghiamo le conseguenze. Abbiamo poche settimane per... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 ottobre 2020) «Cosa abbiamo sbagliato? Molte Regioni non hanno fatto ciò che dovevano fare quest?estate per adeguare il sistema, oggi ne paghiamo le conseguenze. Abbiamo poche settimane per...

Ricciardi: «Il coprifuoco non serve, meglio i lockdown locali»

«Cosa abbiamo sbagliato? Molte Regioni non hanno fatto ciò che dovevano fare quest’estate per adeguare il sistema, oggi ne paghiamo le conseguenze. Abbiamo poche settimane ...

