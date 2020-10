Pellegrini, ‘Se c’è un altro lockdown smetterò di nuotare’ (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus, Federica Pellegrini a il Fatto Quotidiano: “Le Olimpiadi con un nuovo lockdown verranno annullate ed io tra tre anni non nuoterò più”. L’emergenza coronavirus travolge anche il mondo dello sport e spaventa anche gli sportivi, come confermato anche da Federica Pellegrini, che ha fatto sapere di essere pronta al ritiro nel caso in cui si dovesse procedere con un nuovo lockdown. Coronavirus, Federica Pellegrini: “Il contagio? È strano perché avevo fatto un tampone molecolare domenica, negativo” Intervenuta ai microfoni de il Fatto Quotidiano, la campionessa italiana di nuoto, risultata positiva al coronavirus, ha parlato del suo futuro facendo sapere di essere intenzionata a ritirarsi nel caso in cui si procedesse con un nuovo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus, Federicaa il Fatto Quotidiano: “Le Olimpiadi con un nuovoverranno annullate ed io tra tre anni non nuoterò più”. L’emergenza coronavirus travolge anche il mondo dello sport e spaventa anche gli sportivi, come confermato anche da Federica, che ha fatto sapere di essere pronta al ritiro nel caso in cui si dovesse procedere con un nuovo. Coronavirus, Federica: “Il contagio? È strano perché avevo fatto un tampone molecolare domenica, negativo” Intervenuta ai microfoni de il Fatto Quotidiano, la campionessa italiana di nuoto, risultata positiva al coronavirus, ha parlato del suo futuro facendo sapere di essere intenzionata a ritirarsi nel caso in cui si procedesse con un nuovo ...

stanzaselvaggia : “Se c’è un altro lockdown io smetto col nuoto”. “Ho 32 anni, non posso fare le Olimpiadi tra 3 anni”. “In amore non… - SkySport : Federica Pellegrini annuncia: 'Se c'è un altro lockdown smetto di nuotare' - CristinaTofini : RT @_Gi_Ci_: Federica Pellegrini 'Se ci sarà nuovo lockdown lascio il nuoto'; Alessandro Di Battista: 'Se non condivido progetto me ne vado… - CorriereAlpi : Se non ci saranno le Olimpiadi, «se c'è un altro lockdown io smetterò di nuotare - annuncia Pellegrini - so quello… - AleDagDalGas : RT @Stefano_B__: Se dico che Federica Pellegrini e Valentino Rossi, mi sono sempre stati sul cazzo, posso restare? -

