L’intervista shock a Lory Del Santo | “Segregata | picchiata e violentata tutta la notte”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 24 ottobre 2020)Delancora una volta haato tutti raccontando pubblicamente la sconvolgente violenza di cui è stata vittima anni fa. La show-girl non ha precisato esattamente il periodo in cui sono avvenuti i fatti, se è stato quando era giovanissima o dopo, ma ha riportato alcuni dettagli agghiaccianti. Lo ha fatto nel corso della recente intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma “I Lunatici”. La Del, che è stata anche attrice e che oggi fa la regista e l’opinionista, ha raccontato di essere statae abusata per un’intera notte da un uomo di cui non fa il nome. Probabilmente perché l’ha dimenticato, come se la mente volesse proteggersi e dimenticare l’orrore. I fatti sarebbero ...