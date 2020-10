Lazio Bologna LIVE | cronaca e tabellino

(Di sabato 24 ottobre 2020) Allo Stadio Olimpico, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi,, risultato, moviola eAllo Stadio “Olimpico”,si sono affrontate nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi2-1 MOVIOLA 90+4′ Triplice fischio di Irrati 90+1′ Gol De Silvestri – Santander mette in mezzo e De Silvestri di sinistro buca Reina 78′ Tiro Barrow – Destro piazzato di Barrow e super intervento di Reina 76′ Gol Immobile – Ciro Immobile firma il raddoppio della. Palla dentro messa da Fares su cui Immobile si avventa da rapace 61′ Traversa Orsolini – Punizione magistrale di ...

OfficialSSLazio : ???? È online il match program di #LazioBologna! All'interno l'intervista esclusiva a @10_luisalberto e tanto altro ??… - ContropiedeA : Nel primo tempo il gol di Svenberg (annullato dal VAR) illude il Bologna; nel secondo tempo è la Lazio a salire in… - Mikelafo71 : Il solito Mago Luis e il solito Re Ciro stendono un ottimo Bologna. I nuovi acquisti si stanno inserendo bene, vitt… - Fantacalcio : Lazio-Bologna 2-1: cronaca, tabellino e voti del #fantacalcio - dailypostkenya : Serie A: Lazio revives against Bologna... -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Bologna

Diretta Lazio Bologna streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 5^ giornata di Serie A.Pressing sul governo per un altro lockdown nazionale. ' Restiamo vigili e pronti a intervenire dove necessario', dice Conte. Tutte le chiusure regione per regione (ANSA) ...